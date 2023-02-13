«Макларен» показывает «юбилейную» машину на новый сезон Формулы-1. LIVE

Сегодня, 13 февраля, состоится уже шестая по счёту презентация перед сезоном-2023 Формулы-1. «Макларен» должен представить свой новый болид с необычным индексом MCL60 — таким образом британская команда решила отметить собственное 60-летие.
В новый сезон Формулы-1 «Макларен» входит обновлённым. Во-первых, место Даниэля Риккардо занял чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри, «украденный» у «Альпин». Во-вторых, после досрочного перехода Андреаса Зайдля в «Заубер» («Ауди») новым руководителем команды стал Андреа Стелла. Посмотрим, что скажут новички и старожилы команды во время презентации. Старт — в 20:00 мск.
В ожидании презентации можно посмотреть на свежие фотографии живых болидов от «Уильямса» и «Хааса».
За несколько часов до презентации «Макларен» поделился с болельщиками несколькими тизерными фотографиями новой машины.
- 13 февраля 2023
-
19:20
-
18:10
-
17:35
-
17:33
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:31
-
16:02
-
15:39
-
15:38
-
14:32
-
14:29
-
13:58
-
13:32
-
12:55
-
12:44
-
12:02
-
12:00
-
11:19
-
10:56
-
10:48
-
10:24
-
10:02
-
00:20
- 12 февраля 2023
-
23:37
-
22:11
-
21:49
-
21:01
-
19:40
-
18:50
-
18:00
-
16:57
-
16:05
-
16:02