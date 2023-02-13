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Презентация команды «Макларен» на сезон-2023 Формулы-1 — фото новой машины и ливреи, цели на чемпионат

«Макларен» показывает «юбилейную» машину на новый сезон Формулы-1. LIVE
Дмитрий Захарченко
Презентация «Макларена» на сезон-2023 Формулы-1
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Оранжевый болид продемонстрируют после 20:00 мск.

Сегодня, 13 февраля, состоится уже шестая по счёту презентация перед сезоном-2023 Формулы-1. «Макларен» должен представить свой новый болид с необычным индексом MCL60 — таким образом британская команда решила отметить собственное 60-летие.

В новый сезон Формулы-1 «Макларен» входит обновлённым. Во-первых, место Даниэля Риккардо занял чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри, «украденный» у «Альпин». Во-вторых, после досрочного перехода Андреаса Зайдля в «Заубер» («Ауди») новым руководителем команды стал Андреа Стелла. Посмотрим, что скажут новички и старожилы команды во время презентации. Старт — в 20:00 мск.

Live Евгений Кустов

В ожидании презентации можно посмотреть на свежие фотографии живых болидов от «Уильямса» и «Хааса».

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За несколько часов до презентации «Макларен» поделился с болельщиками несколькими тизерными фотографиями новой машины.

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