Джордан: многие в «Макларене» с радостью вернули бы Рона Денниса

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что в «Макларене» с радостью бы вернули на роль руководителя команды Рона Денниса.

«Рон был настоящим перфекционистом, не правда ли? Он постоянно всё планировал. И с Сенной, и с Простом. Честно говоря, мы все смеялись и шутили над этим, подшучивали над Роном из-за того, какой он аккуратист, как в вопросе соблюдения чистоты, так и в том, как он готовит машину и людей.

Но я уверен, что сейчас в «Макларене» его бы с радостью вернули. Сейчас эта команда даже близко не находится на том уровне, на котором была тогда. Можете говорить что угодно, но Рон Деннис был просто фантастически предан делу, предан своей команде, и для многих людей он является невоспетым героем», — приводит слова Эдди Джордана F1i.