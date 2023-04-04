Эдди Джордан: Хэмилтон опередил бы Михаэля Шумахера, если бы они были в расцвете сил

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказался о гипотетическом противостоянии между семикратными чемпионами мира, немцем Михаэлем Шумахером и британцем Льюисом Хэмилтоном.
«Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер находились в расцвете сил в разные эпохи. Я бы не хотел смотреть их борьбу, но это был бы фейерверк. Шумахер агрессивнее Хэмилтона, но у Хэмилтона есть небольшое преимущество в контроле.
Если бы это было шесть гонок, то я бы сказал, что счёт был бы 3-3. Но я подставлю свою шею и скажу, что Хэмилтон был бы на толику впереди Шумахера, если бы они были на одинаковых машинах», – приводит слова Джордана издание OLBG.
Ранее Джордан заявил, что голландец Макс Ферстаппен может выиграть десять титулов в Формуле-1.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки
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