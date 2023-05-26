Карлос Сайнс прокомментировал аварию на второй тренировке в Монако
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший подвёл итоги двух практик на Гран-при Монако, рассказав об аварии в конце второй тренировки.
«В общем и целом, день можно назвать удачным. Мы были быстрыми в обоих сессиях, машина показала себя с хорошей стороны.
Есть несколько вещей в настройках болида, которые я хочу попробовать завтра, чтобы улучшиться, но, в общем-то, мы выглядим довольно конкурентоспособными.
Разумеется, не очень хорошо заканчивать тренировку аварией. Я совершил ошибку, когда искал предел возможностей. Извиняюсь перед командой и механиками за дополнительную работу», – приводит слова Сайнса портал GP Blog.
Напомним, в конце второй практики Сайнс врезался в стену и разбил болид. Он показал лучшее время в первой сессии и третье во второй.
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