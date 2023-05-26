Сайнс в стене, «Мерседес» показал масштабные новинки. Главное из пятницы Гран-при Монако

Похоже, у «Феррари» и «Астон Мартин» есть шанс на победу.

В Монте-Карло состоялись первые две сессии свободных заездов перед Гран-при Монако — шестым этапом Формулы-1 сезона-2023. Узкая и медленная уличная трасса известна тем, что обогнать на ней практически невозможно, а квалификация приобретает как ни на одном другом этапе важное значение. И, похоже, «Ред Булл» в этот раз не так силён, как обычно, и у соперников может появиться шанс на поул.

Главные события пятницы на Гран-при Монако — в обзоре «Чемпионата».

Авария Албона и разворот Халка

Главным событием первой тренировки стала авария Алекса Албона на последних минутах. В первом повороте заднюю часть «Уильямса» повело вбок, тайский пилот попытался поймать её обратным движением руля, но в итоге приложился об отбойник на выходе.

Последствия аварии Албона Фото: twitter.com/f1

Удар получился достаточно сильным, чтобы заднее левое колесо вывернуло перпендикулярно корпусу автомобиля. Во второй тренировке Алекс не выезжал — механики не успели восстановить машину.

Разворот Хюлькенберга Фото: twitter.com/f1

Не повезло в первой сессии и Нико Хюлькенбергу. В одном из эпизодов он коснулся отбойника на входе в шикану после тоннеля, шину сорвало с диска, после чего автомобиль мгновенно бросило поперёк трассы. Немец в итоге замкнул протоколы первой сессии, оставшись с худшим временем во всём пелотоне.

Сайнс в «Бассейне»

Вторая сессия тоже не обошлась без красных флагов: за 15 минут до окончания сессии в «Бассейне» в заграждения влетел Карлос Сайнс. Испанец промахнулся в середине эски и зацепил колесом барьеры.

Сайнс после вылета в заграждения Фото: twitter.com/f1

Подвеска погнулась, и уже в следующем повороте «Феррари» по прямой врезалась в ограждения напротив. В целом машина не слишком пострадала, но для Сайнса тренировки закончились досрочно. Так или иначе, это не лучшая новость для Карлоса, которым, по слухам, в команде уже недовольны.

Новые понтоны «Мерседеса»

В «Мерседесе» окончательно отказались от концепции «нулевых понтонов» и привезли в Монако новые сайдподы. Дизайн выглядит довольно простым, так что логично предположить, что пока инженеры работают с базовой моделью, на основе которой впоследствии будет выработана новая концепция шасси.

«Мерседес» с обновлёнными понтонами Фото: https://twitter.com/MercedesAMGF1/

Поначалу обновлённая машина смотрелась многообещающе, хотя Расселл испытывал проблемы с тормозами и не мог как следует подготовить резину. Однако во второй части немецкая команда вновь откатилась на более привычные позиции: в попытках на «софте» Хэмилтон был шестым и уступил Ферстаппену полсекунды. Впрочем, в команде сразу предупреждали, что не ждут от новинок резкого преображения болида и что Монако – вероятно, худшее место для проверки обновлений.

Проблемы «Ред Булл»

Перед началом уикенда в «Ред Булл» признались, что не чувствуют себя фаворитами гонки. Хельмут Марко напомнил, что главное оружие австрийской команды — высокая максимальная скорость, а в Монако её продемонстрировать практически негде. Причём в подтверждение слов советника команды в первой тренировке у инженеров возникли проблемы с настройками — Ферстаппен даже назвал машину неуправляемой и потребовал сменить настройки.

Однако ко второй части заездов машины «Ред Булл» смотрелись уже куда увереннее и на «медиуме» «привезли» пелотону 0,3 секунды. В квалификационных попытках Ферстаппен тоже был быстрее всех, однако на «софте» преимущество над Леклером составило всего 0,07 секунды, а Алонсо Макс опередил на 0,22. Так что австрийцы по-прежнему быстрее, но разрыв уже не столь велик, а потому в квалификации у соперников — «Феррари» и «Астон Мартин» — может появиться хороший шанс.

Шлемы Леклеров

К Гран-при Монако Шарль Леклер и его брат Артур, выступающий в Формуле-2, подготовили «асимметричные» раскраски шлемов в красно-белых цветах. Как рассказали сами пилоты, дизайн был вдохновлён раскраской шлема их отца — Эрве Леклера, который скончался в 2017 году.

Шлем Шарля Леклера на Гран-при Монако Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Впрочем, похоже, новая раскраска не защитит пилотов от проклятья домашней гонки. Так, Артур, который проводит первый в жизни домашний уикенд, разбил машину в квалификации и обе гонки Ф-2 начнёт с последнего ряда. Похоже, фамильная порча действует на обоих братьев!

Главная новость недели

Главной новостью этой недели стало объявление о партнёрстве «Астон Мартин» и «Хонды» с 2026 года. Японцы подтвердили, что больше не хотят уходить из Ф-1, а команда Лоуренса Стролла получила заводскую поддержку одного из крупнейших автопроизводителей мира.

Квалификация к Гран-при Монако начнётся в субботу, 27 мая, в 17:00 по московскому времени. Старт гонки запланирован на 16:00 воскресенья, 28 мая.