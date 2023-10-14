Мик Шумахер больше не работает на симуляторе «Мерседеса»

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер сообщил, что больше не работает на симуляторе на базе команды в Брэкли во время этапов Формулы-1.

«В последний раз я работал на симуляторе по ходу гоночного уикенда во время этапа в Монце. На выездных гонках я не могу присутствовать на базе и должен находиться на Гран-при. Как резервный гонщик я должен быть готов в любой момент сесть за руль, если вдруг у Льюиса Хэмилтона или Джорджа Расселла возникнут проблемы. Я не успею приехать на гонку, если буду находиться в Брэкли», – приводит слова Шумахера Еxpress.de.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен был 13-м с 25 баллами.