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Ральф Шумахер: Мик выступал бы в «Уильямсе» лучше, чем Сарджент

Ральф Шумахер: Мик выступал бы в «Уильямсе» лучше, чем Сарджент
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что его племянник Мик выступал бы в «Уильямсе» лучше Логана Сарджента. В этом сезоне Формулы-1 Сарджент пока не набрал ни одного очка.

«Я определённо верю, что Мик справился бы с задачей лучше, чем Логан. Сарджент сейчас в подавленном состоянии, а это провоцирует аварии. Он пробует достичь результата с помощью силы и уже немного отчаялся. Но это так не работает.

Думаю, что обстоятельства, при которых Мик попал в Формулу 1, были крайне плохими. В первый год он выступал с другим новичком [Никитой Мазепиным] на машине, которая считалась болидом Формулы-1, но на самом деле не являлась таковой в сравнении с другими», — приводит слова Ральфа Sport1.de.

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:

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