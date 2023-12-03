Феттель: Шумахер заслуживает шанса вернуться в Формулу-1

Экс-пилот Формулы-1, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился мнением о карьерных перспективах соотечественника Мика Шумахера, который в предстоящем сезоне будет выступать в чемпионате по гонкам на выносливость WEC. Именитый гонщик отметил, что Шумахер по-прежнему достоин возвращения в «Королевские гонки».

«Считаю здорово, что его карьера продолжается и что он вновь сядет за болид для участия в гонках. Это критически важно в его возрасте. В то же время у него всё ещё есть задел, чтобы оставаться в Формуле-1 и продолжить обучаться в ней.

Желаю ему всего наилучшего в будущем и чтобы он получил ещё один шанс в Формуле-1», — сказал Феттель в интервью Sport.de.

Отметим, что Шумахер на протяжении двух сезонов выступал в Формуле-1 за американскую команду «Хаас».