«Мерседес» сделал заявление о будущем Мика Шумахера в команде

Немецкий гонщик Мик Шумахер останется резервистом немецкой команды Формулы-1 «Мерседес». Соответствующее заявление сделала пресс-служба гоночного коллектива. Ранее стало известно, что Мик подтверждён в качестве гонщика «Альпин» в программе гиперкаров в WEC на сезон-2024.

«Рады подтвердить, что Мик Шумахер сохранит свою роль резервного гонщика в команде на 2024 год. Мы с радостью отмечаем, что Мик продолжит вносить свой вклад в нашу команду после нового вызова в WEC в следующем сезоне», — говорится в сообщении «Мерседеса».

Напомним, Шумахер покинул «Хаас», боевым пилотом которого являлся, после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник, Нико Хюлькенберг.