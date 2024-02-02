Георгий Чивчян показал свой новый дрифт-кар на базе Nissan Z

Четырёхкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян рассказал о новом дрифт-каре для выступлений в Российской Дрифт Серии. В 2024 году лидер команды Takayama Forward Auto планирует испытать новый Nissan Z, а Nissan Silvia S15 останется в команде как запасной автомобиль.

Автомобиль, который готовит красноярская команда, станет первым и единственным экземпляром купе поколения RZ34 в российском автоспорте. За основу специалисты «Форвард Авто» взяли стандартный спорткар, который дорабатывается по техническим требованиям RDS GP с использованием уже имеющихся решений для тюнинга Nissan Z, а также подготовленных российским коллективом ноу-хау. Детальная информация о проекте будет раскрыта ближе к старту сезона 2024 года.

Новый дрифт-кар Чивчяна на базе Nissan Z Фото: Takayama Forward Auto

Второй год подряд состав Takayama Forward Auto в Гран При Российской Дрифт Серии останется неизменным — лидером коллектива будет основатель и руководитель команды Георгий Чивчян, вместе с которым будут выступать победители и призёры этапов RDS GP Роман Тиводар и Тимофей Добровольский, который в 2023 году дебютировал в Гран При Российской Дрифт Серии. Оба пилота получат в своё распоряжение дрифт-кары Forward Racing S15, подготовленные на базе Nissan Silvia S15 — автомобили получат новые форсированные двигатели 2JZ-GTE на более надёжном цельнофрезерованном алюминиевом блоке, а также доработки в подвеске и рулевом управлении.

Новый дрифт-кар Чивчяна на базе Nissan Z Фото: Takayama Forward Auto

В новом сезоне, помимо нового автомобиля Гочи и модернизированных машин остальных пилотов команды, Takayama Forward Auto обновит фирменный стиль: техника получит новую ливрею, будут обновлены грузовик-моторхоум, шатёр и экипировка команды.

«В 2024 году мы продолжим сотрудничество с титульным партнёром команды – брендом Takayama. Мы делимся с экспертами компании накопленными знаниями и опытом эксплуатации спортивных автомобилей», — отметил Чивчян.