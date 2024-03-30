Чемпион Формулы Дрифт занялся постройкой дрифт-кара Porsche

Действующий чемпион американской Формулы Дрифт Челси ДеНофа объявил, что к новому сезону строит автомобиль на базе Porsche 718 Cayman.

«Подрифтить на Cayman годами было моей мечтой, и теперь, когда мы выиграли чемпионат Формулы Дрифт, я понял, что время пришло», — рассказал ДеНофа в социальных сетях.

Porsche 718 Cayman Челси ДеНофы Фото: Социальные сети Челси ДеНофы

В 2023 году ДеНофа выступал на Ford Mustang RTR и стал чемпионом Формулы Дрифт, выиграв три этапа из восьми. Второе место занял Ауримас Бакчис из Литвы, а бронзовым призёром стал другой американец, Мэтт Филд.

Новый сезон Формулы Дрифт стартует 12–13 апреля в Лонг-Бич, а завершится 18–19 октября в Ирвиндейле.

Отметим, что чуть ранее британская команда Lanzante объявила, что построит дрифт-кар McLaren для Безумного Майка Уиддетта.