Победители «24 часов Ле-Мана» сделают дрифт-кар из McLaren P1 GTR

Британская команда Lanzante Limited подготовит дрифт-кар на базе McLaren P1 GTR для Майка Уиддетта, известного дрифтера, известного также как Безумный Майк. Проект получит название MADMAC, и пока о нём не так много подробностей, однако известно, что дебютирует он на Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт с 11 по 14 июля.

«Идея такого проекта возникла после встречи с Майком в Гудвуде в прошлом году. Он пришёл на наш стенд, посмотрел, что у нас есть, и мы начали обсуждать возможные варианты. Мне нравится думать, что наши машины — в числе самых экстремальных в мире, но Майк воспринял это как вызов и решил сделать ещё один шаг или даже два», — цитирует одного из основателей Lanzante Limited Дина Ландзанте официальный сайт Фестиваля скорости.

«Будучи новозеландцем, я буду горд довести этот McLaren до абсолютного предела возможностей и объехать на нём весь мир… боком!» — добавил также Безумный Майк.

Отметим, что Lanzante Limited известны уникальными модификациями McLaren P1, в том числе созданием дорожной версии автомобиля на базе трекового P1 GTR. Кроме того, в 1995 году McLaren F1 GTR, который в гонке обслуживали тогдашние дебютанты Lanzante Motorsports (под брендом Kokusai Kaihatsu Racing), выиграл «24 часа Ле-Мана».

Напомним также, в начале декабря Майк Уиддетт, прославившийся уникальными проектами на базе Mazda с роторными двигателями, представил свой очередной автомобиль — он построен на базе первенствовавшей в Ле-Мане Mazda 787B. Сам Майк называет его самым безумным дрифт-каром, о котором он только мог подумать.