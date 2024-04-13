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Дрифт-такси загорелось со зрителем внутри на первом этапе сезона Формулы Дрифт

Дрифт-такси загорелось со зрителем внутри на первом этапе сезона Формулы Дрифт
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В Лонг-Бич, где в эти дни проходит первый этап американской Формулы Дрифт сезона-2024, произошёл опасный инцидент — во время показательных заездов загорелось дрифт-такси, в котором находился канадский блогер Кевин Дарвиш, приехавший в качестве зрителя, и управлявший машиной Джеймс Дин. Оба благополучно покинули автомобиль и не получили заметных травм.

Права на видео принадлежат Кевину Дарвишу. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Kevin Darwish.

Напомним, Джеймс Дин, известный российским болельщикам по выступлениям в RDS GP, в 2017–2019 годах три раза подряд становился чемпионом Формулы Дрифт, а в 2021-м выиграл Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту, состоявшийся в Риге.

Сезон Формулы Дрифт 2024 года будет состоять из восьми этапов и завершится 18–19 октября уикендом в Ирвиндейле. В прошлом году чемпионский титул завоевал Челси ДеНофа, который теперь занялся постройкой дрифт-кара Porsche.

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