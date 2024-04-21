В Формуле-1 может измениться система начисления очков

Руководство Формулы-1 на следующей неделе обсудит возможные изменения системы начисления очков, об этом сообщает издание Motorsport.

Переговоры пройдут в Женеве, на очередном заседании Комиссии Формулы-1. В них примут участие команды, руководство ФИА и ФОМ.

Новая система может быть внедрена в Формуле-1 уже со следующего года.

Идея заключается в том, чтобы очки получали 12 гонщиков, а не 10, как это происходит с 2010 года. При этом очки за первые семь мест останутся теми же, но за места с 8-го по 12-е будут перераспределены.

Место на финише Очки сейчас Предлагаемые очки 1 25 25 2 18 18 3 15 15 4 12 12 5 10 10 6 8 8 7 6 6 8 4 5 9 2 4 10 1 3 11 0 2 12 0 1

Как отмечает Motorsport, новую систему продвигают небольшие команды, им выгодно, чтобы очки распределялись более обширно.