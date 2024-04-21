В Формуле-1 может измениться система начисления очков

Руководство Формулы-1 на следующей неделе обсудит возможные изменения системы начисления очков, об этом сообщает издание Motorsport.
Переговоры пройдут в Женеве, на очередном заседании Комиссии Формулы-1. В них примут участие команды, руководство ФИА и ФОМ.
Новая система может быть внедрена в Формуле-1 уже со следующего года.
Идея заключается в том, чтобы очки получали 12 гонщиков, а не 10, как это происходит с 2010 года. При этом очки за первые семь мест останутся теми же, но за места с 8-го по 12-е будут перераспределены.
|Место на финише
|Очки сейчас
|Предлагаемые очки
|1
|25
|25
|2
|18
|18
|3
|15
|15
|4
|12
|12
|5
|10
|10
|6
|8
|8
|7
|6
|6
|8
|4
|5
|9
|2
|4
|10
|1
|3
|11
|0
|2
|12
|0
|1
Как отмечает Motorsport, новую систему продвигают небольшие команды, им выгодно, чтобы очки распределялись более обширно.