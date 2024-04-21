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В Формуле-1 может измениться система начисления очков

В Формуле-1 может измениться система начисления очков
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Руководство Формулы-1 на следующей неделе обсудит возможные изменения системы начисления очков, об этом сообщает издание Motorsport.

Переговоры пройдут в Женеве, на очередном заседании Комиссии Формулы-1. В них примут участие команды, руководство ФИА и ФОМ.

Новая система может быть внедрена в Формуле-1 уже со следующего года.

Идея заключается в том, чтобы очки получали 12 гонщиков, а не 10, как это происходит с 2010 года. При этом очки за первые семь мест останутся теми же, но за места с 8-го по 12-е будут перераспределены.

Место на финишеОчки сейчасПредлагаемые очки
12525
21818
31515
41212
51010
688
766
845
924
1013
1102
1201

Как отмечает Motorsport, новую систему продвигают небольшие команды, им выгодно, чтобы очки распределялись более обширно.

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