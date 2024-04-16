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ФИА ищет специалиста для разработки нового спортивного регламента Формулы-1

ФИА ищет специалиста для разработки нового спортивного регламента Формулы-1
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Международная автомобильная федерация ищет специалиста, который возьмёт на себя часть обязанностей нынешнего гоночного директора Формулы-1 Нильса Виттиха. Он займёт должность главы центра удалённых операций и будет отвечать за будущий спортивный регламент.

Этот сотрудник возьмет на себя управление центром удаленных операций ФИА (ROC). Этот объект был создан после спорного Гран-при Абу-Даби 2021 года в результате расследования той гонки, которое установило, что существующие системы поддержки тогдашнего гоночного директора Майкла Маси были недостаточными.

ROC работает вместе с гоночным контролем, обеспечивая ему поддержку на гонках Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3.

Однако этим работа нового специалиста не ограничится. Он также будет работать вместе с Тимом Малионом, спортивным директором ФИА, в отделе формул. Они будут заниматься разработкой и внедрением инструментов моделирования для составления будущего спортивного регламента.

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