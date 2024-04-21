Ферстаппен: машина шла как по рельсам

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в гонке на Гран-при Китая.

«Это было потрясающе. Весь уикенд мы были невероятно быстры. Нам было очень легко гоняться на любом из составов шин.

Мы хорошо провели все рестарты, машина шла по трассе как по рельсам, и делать с ней всё, что хотел.

Потрясающий уикенд, то, что мы добились в эти выходные, просто фантастика.

В концовке было много обломков, и когда шины холодные и изношенные, их очень легко проколоть. Поэтому я и попросил команду проверить резину. Следующая гонка в Майами — там коварная трасса, так что я с нетерпением жду предстоящего уикенда», — сказал Макс Ферстаппен после окончания гонки в эфире Sky Sports F1.

Макс Ферстаппен четыре из пяти гонок в сезоне-2024 Формулы-1. На Гран-при Австралии он сошел из-за поломки тормозов.

Трёхкратный чемпион Формулы-1, нидерландский гонщик «Ред Булл» на данный момент лидирует в личном зачёте чемпионата, на его счету 110 очков.