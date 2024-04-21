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Гуаньюй Чжоу не смог сдержать слёз после финиша первого домашнего этапа Ф-1

Гуаньюй Чжоу не смог сдержать слёз после финиша первого домашнего этапа Ф-1
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Трогательный момент произошёл после окончания гонки Гран-при Китая. Китайский гонщик «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу не смог сдержать слёз после финиша первого домашнего этапа Формулы-1.

Гуаньюй Чжоу

Гуаньюй Чжоу

Фото: Кадр из трансляции

Начав сегодняшнюю гонку с 16-го места на стартовой решетке, Гуаньюй Чжоу финишировал 14-м. После финиша организаторы гонки подготовили для местного гонщика особую именную табличку, к которой он припарковал свой болид.

Гуаньюй Чжоу занимает на данный момент 17-е место в личном зачёте чемпионата, на его счету ноль очков, но по дополнительным показателям китаец опережает Даниэля Риккардо, Пьера Гасли, Валттери Боттаса и Логана Сарджента.

Лучшим финишем Чжоу в этом году было 11-е место на первом этапе сезона-2024 — Гран-при Бахрейна.

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