Гуаньюй Чжоу заявил, что надеется однажды выиграть Гран-при Формулы-1

Пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу счастлив, что сможет выступить у себя на родине, в Китае. Этап в Шанхае состоится с 19 по 21 апреля.

«В этом году нас ждёт масштабная домашняя гонка. Это будет весьма захватывающее событие, которое состоится на глазах у родных фанатов. Возвращение Формулы-1 в Китай — это отличная новость, с учётом того, что у нас Гран-при не проводился уже пять сезонов. Хочется увидеть всю аудиторию и то, насколько она выросла за последние несколько лет.

Футбол и баскетбол очень популярны в Китае. Но в Лиге чемпионов или НБА нет китайского игрока. Нам нравится видеть, как наша страна преуспевает, поэтому надеюсь, что однажды я смогу подняться на подиум в качестве победителя.

Кроме того, многие представители молодого поколения начинают заниматься картингом, участвуют в гонках за границей чаще, чем в моём возрасте. Они уезжают, чтобы попробовать себя на профессиональном уровне», — приводит слова Чжоу портал RacingNews365.