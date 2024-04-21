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«Ужасное управление болидом». Росберг — об аварии Магнуссена

«Ужасное управление болидом». Росберг — об аварии Магнуссена
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Бывший пилот Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг дал комментарий по поводу столкновения Кевина Магнуссена и Юки Цуноды во время Гран-при Китая.

«Кевин Магнуссен — это было просто нелепо. Так агрессивно и так не к месту. Юки ничего не мог сделать. Даже при наличии свободного пространства Цунода ничего не мог сделать. Посмотрите, откуда он взялся. Мили отсюда! И снёс его. Ужасное управление болидом», — приводит слова Росберга Сrash.net.

Ранее Росберг поделился информацией о том, что Карлос Сайнс искренне извинялся в паддоке перед командой за жёсткую борьбу в спринте Гран-при Китая со своим напарником Шарлем Леклером.

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Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +13.757.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +18.483.
4. Шарль Леклер («Феррари») +23.127.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +33.545.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +37.670.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +43.414.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +53.896.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +55.139.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +57.644.
11. Эстебан Окон («Альпин») +1:00.165.
12. Александер Албон («Уильямс») +1:02.842.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1:07.910.
14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1:10.163.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:12.473.
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1:19.607.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:20.298.
18. Даниэль Риккардо («РБ») — сход.
19. Юки Цунода («РБ») — сход.
20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — сход.

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