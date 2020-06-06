В какие игры поиграть на смартфоне? Выбираем лучшее для Android и IOS

PUBG MOBILE и Fortnite

Бесплатно на обеих платформах

После невероятного успеха «королевской битвы» PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS на ПК, появление мобильной версии было ожидаемо. Порт обрёл не меньшую популярность. Карта пришла из оригинала, ровно, как и цель – убить всех и выжить. На локациях разбросана броня, оружие и патроны, а на дорогах стоит транспорт. Благодаря множеству режимов, интересно играть как в соло, так и командами.

А если PUBG Mobile вам быстро надоест, то можете попробовать её аналог со строительством – Fortnite. Принцип тот же, а геймплей быстрее.

Father and son

Бесплатно на обеих платформах

Майкл никогда не был близок с отцом, тот всегда предпочитал вместо семьи – свою работу. Причины этого сын будет пытаться понять и принять уже после его смерти.

Источник видео: YouTube-канал ANDROLIKOS.

Для выполнения этой задачи не придётся решать сложных головоломок или проходить мини-игры. Нужно всего лишь взаимодействовать, общаться с разными героями и так продвигаться к финальным титрам. Игра незатянутая и проходится за один вечер.

Not Not

Бесплатно на обеих платформах

Головоломка без сюжета, но с простыми правилами. Нужно всего лишь проводить пальцем по экрану в нужные стороны за считанное время. Проблема в том, что за ограниченное время не всегда успеваешь сориентироваться в направлениях.

Источник видео: YouTube-канал Handheld Players.

Чем дальше проходишь, тем запутаннее становятся указания: появляются цвета, двойные и тройные отрицания. Затягивает то, что уровни короткие и после каждой ошибки упрямо думаешь: «Вот в этот раз уже точно пройду!».

Lucid Dream Adventure

Бесплатно на обеих платформах

Трогательная история девочки на инвалидной коляске, которая пытается найти лекарство для больной матери. На её тяжелом пути встретятся разные волшебные создания, призраки и ведьмы.

Источник видео: YouTube-канал Gamerunss.

Игровой процесс состоит из небольших головоломок и душевных диалогов. Пролистывать, чтобы побыстрее дойти до финала не хочется: слишком уж проникаешься происходящим.

Geometry Dash

Android: 109 рублей



IOS: 149 рублей

Очень раздражающий, но затягивающий 2D платформер. Геймплей звучит просто: нужно вовремя нажимать на экран, чтобы перепрыгнуть препятствие. Первые уровни проходятся легко и быстро, но вскоре каждый новый уровень будет приносить всё больше проблем.

Источник видео: YouTube-канал selpix.

Полоса препятствий проходится под ритмичную музыку и по времени может занимать примерно от полутора до трех минут. При каждом столкновении уровень придется начинать сначала.

Oddmar

Android: бесплатная демо-версия



IOS: 379 рублей

Главный герой – пухлый и неуклюжий викинг, которого соплеменники выгнали из Вальхаллы. Однажды он получил возможность доказать, что достоин большего и изменить решение совета. В путешествии его поджидают пугающие пещеры, заснеженные горы и сказочные леса. Любителям скандинавской мифологии должно понравиться.

Источник видео: YouTube-канал TapGameplay.

Old Man’s Journey

Android: 279 рублей



IOS: 379 рублей

Тёплая инди-головоломка, в которой управляешь безымянным старичком. Он получает письмо, которое заставляет отправиться в путешествие на поиски того, кто его прислал.

Источник видео: YouTube-канал KloakaTV.

По ходу истории со сменой локаций меняются звуки и краски окружения – от милого пения птичек до бушующей грозы. Интересная механика с изменением ландшафта не надоедает, поэтому уровни проходятся без лишних проблем.