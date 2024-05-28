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В «Достать ножи 3» сыграет Эндрю Скотт, звезда «Шерлока» и «Рипли»

В «Достать ножи 3» сыграет Эндрю Скотт, звезда «Шерлока» и «Рипли»
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Как сообщает издание Variety, к касту фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» присоединился британский актёр Эндрю Скотт. Кого именно сыграет звезда «Шерлока» и недавнего «Рипли» для Netflix, неизвестно.

Скотт присоединился к уже ранее анонсированным Дэниелу Крейгу, Джошу О’Коннору («Претенденты») и Кэйли Спэни («Падение империи»). Режиссёром и сценаристом ленты вновь выступит Райан Джонсон, который ранее отвечал за предыдущие две картины.

Премьера фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» состоится в 2025 году, а съёмки должны начаться уже в ближайшее время. Первая часть «Достать ножи» вышла в 2019 году и получила массу положительных отзывов, а премьера второго фильма состоялась в 2022 году — картину тоже приняли очень тепло как критики, так и обычные зрители.

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