Главный тренер SK Telecom 1: мы не будем использовать переводчика на стримах

Главный тренер SK Telecom 1 по League of Legends Чхве «L.i.E.S» Бёнхун прокомментировал технические проблемы на первых стримах киберспортсменов на Twitch.
«Мы не знали, что трансляция будет идти на нескольких платформах одновременно. Думаю, это было какое-то недопонимание, и больше такого не повторится.
Мы больше не будем использовать синхронного переводчика. То, как всё было организовано в этот раз, немного отличалось от оговорённого. Это привело к некоторым проблемам. Больше переводчика не будет, а игроки начнут изучать английский язык в меру их способностей.
Faker снова будет стримить. Он отлично себя чувствует, просто часть проблем вышла из-под контроля», — рассказал Бёнхун.
Игроки SKT T1 по LoL начали трансляции на Twitch в феврале 2016 года. Раньше игроки стримили на Azubu, но не стали продлевать контракт с этой платформой. В течение первого эфира мидер команды Ли «Faker» Санхёк побил рекорд по просмотрам на Twitch: его трансляцию одновременно смотрели более 245 тыс. человек. Однако многие поклонники жаловались на низкое качество стрима и плохую настройку звука. Также организация пригласила переводчика на английский, чтобы игрок мог общаться с западными зрителями, но из-за задержек и технических неполадок процесс усложнился.