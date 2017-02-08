ROX Tigers и Kongdoo Monster выступят в финале IEM по LoL

Южнокорейская команда ROX Tigers заменит своих соотечественников из SK Telecom T1 на Intel Extreme Masters Season XI World Championship 2017 по League of legends. Ещё одним участником финального турнира сезона стал коллектив Kongdoo Monster, который занял место Samsung Galaxy. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Причины замены, по котором топовые корейские коллективы не примут участия в турнире, пока не сообщаются.
Среди достижений ROX Tigers 3-4-е место на чемпионате мира по LoL, хотя игровой состав организации со времени прошлого большого турнира сменился полностью. Что касается Kongdoo Monster, то эта команда получила слот благодаря второму месту на IEM Season XI Gyeonggi.
IEM Season XI World Championship пройдёт с 22 по 26 февраля в Катовице (Польша). Всего в турнире примут участие восемь команд. Призовой фонд соревнований составит $ 150 тыс.