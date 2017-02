Cloud9 отказалась от участия на IEM Katowice 2017 по League of Legends

Американская команда Cloud9 отказалась от участия на турнире IEM Katowice 2017 по дисциплине League of Legends. Информация об этом появилась на официальном сайте ESL.Причиной называется желание коллектива полностью сосредоточиться на своём выступлении на League Championship Series North America 2017. Вскоре организаторы объявят команду, которая заменит Cloud9 на турнире.Состав участников:— h2k-Gaming— Flash Wolves— Edward Gaming— Kongdoo Monster— M19— ROX Tigers— Unicorns of Love.IEM Katowice по League of Legends пройдёт с 22 по 26 февраля в городе Катовице (Польша). Призовой фонд соревнования составляет $ 150 тыс.