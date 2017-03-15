Продюсер трансляций Riot Games: в Корее 7% населения играет в League of Legends

Продюсер трансляций Riot Games Станислав Минаков объяснил, что мешает киберспорту выйти на телевидение.
«Телевизионные зрители нам просто не подходят. Люди из телевидения сами нас приглашают, однако мы не сильно заинтересованы в этом, ведь там нет нашей аудитории. Кто будет это смотреть? Игра сложная, новый зритель ничего не поймёт, и эта трансляция, скорее всего, вызовет лишь негатив. Для сравнения — в Корее 7% населения играет в League of Legends. Это огромная цифра! У них есть смысл показывать это по телевидению, у нас — пока нет», — пояснил Минаков в интервью Esports Mail.ru.
Ранее Riot Games начала запускать зрителей на трансляции «Континентальной лиги».