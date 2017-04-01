«Уфа» и «Оренбург» вышли в полуфинал чемпионата РФПЛ по киберфутболу

В Казани на РОСГОССТРАХ Чемпионате РФПЛ по киберфутболу определились первые полуфиналисты. Ими стали Роберт «Ufenok77» Фахретдинов из ФК «Уфа» и Кирилл «Aruhito» Ординарцев из ФК «Оренбург». В серии четвертьфинальных игр Ufenok77 обыграл Вячеслава «Juhuro» Алхазова из ФК «Арсенал», а Aruhito одержал верх над представителем ФК «Краснодар» Андреем «22DRON11» Конновым.
Следующие матчи четвертьфинала начнутся в 13:30. Киберфутболист ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев встретится с киберфутболистом «Локомотива» Антоном «Klenoff» Кленовым, а Илья «Blanco» Белослудцев из «Перми» сыграет с Михаилом «Torrespnz» Запорожцем, выступающим за сборную России.
Прямая трансляция игр ведётся на сайте российской футбольной Премьер-Лиги, в группе «Наш Футбол» в социальной сети «ВКонтакте», в эфире телеканала Game Show, приложении GameShow на платформе LG Smart TV, на страницах клубов Премьер-Лиги в социальных сетях.