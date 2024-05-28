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Кинокритик сравнил Кологривого и Янковского с героями сериала «Сверхъестественное»

Кинокритик сравнил Кологривого и Янковского с героями сериала «Сверхъестественное»
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Вчера появились слухи о том, что Никита Кологривый и Иван Янковский сыграют главные роли в российской версии «Сверхъестественного». Якобы они станут аналогами Дина и Сэма Винчестеров. На новость отреагировал кинокритик Роман Григорьев.

По словам Григорьева, братья Винчестеры в оригинале «были слишком смазливые». Он считает Кологривого и Янковского более брутальными и подходящими для роли братьев Винчестеров.

Вообще, уже хорошо, что они играют не каких-то быдланов. В оригинале братья Винчестеры были слишком смазливые, а ребята более брутальные.

Оригинальное «Сверхъестественное» рассказывает про братьев Винчестеров, которые путешествуют по США в поисках своего отца. Если российская версия и будет, то о чём она конкретно расскажет, неизвестно.

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