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Презентация по играм Silent Hill и фильму «Возвращение в Сайлент-Хилл» пройдёт 31 мая

Презентация по играм Silent Hill и фильму «Возвращение в Сайлент-Хилл» пройдёт 31 мая
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Konami в соцсетях объявила о проведении презентации, посвящённой франшизе Silent Hill. Она стартует 31 мая в 02:00 мск. Сколько продлится шоу, не объявили.

На презентации поделятся деталями фильма «Возвращение в Сайлент-Хилл», а также расскажут про долгожданный ремейк Silent Hill 2 и другие проекты по серии. Вероятно, авторы ремейка наконец-то озвучат его дату выхода.

На предыдущем шоу от Konami показали геймплей ремейка Silent Hill 2, Silent Hill Townfall от создателей Observation и Stories Untold, многопользовательскую Silent Hill Ascension, новую часть серии под названием Silent Hill f и рассказали немного о фильме «Возвращение в Сайлент-Хилл».

По слухам, ремейка Silent Hill 2 должен выйти до конца года.

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