Игроки TNC Pro Team получили визы для поездки на The Kiev Major

Игроки команды TNC Pro Team по Dota 2 получили украинские визы для поездки на киевский мэйджор. Об этом организация сообщила на своей официальной странице в «Фейсбуке».
Сейчас команда находится на тренировочной базе и готовится к участию в чемпионате.
Ранее менеджмент TNC Pro Team рассказывал о проблемах с оформлением документов для поездки. На Филиппинах нет украинского посольства, так что первоначально игроки должны были получать визы в Японии. Однако для въезда в эту страну также необходимо было оформить пакет бумаг. 15 марта представители Украины подтвердили, что визу можно получить во Вьетнаме, Индонезии или Малайзии. Где именно киберспортcменам выдали необходимые документы, не сообщается.
TNC Pro Team испытывала проблемы с оформлением виз перед The International 6. Тогда игрокам удалось получить все необходимые документы только за три дня до вылета в Сиэтл. В ноябре филиппинская команда Execration была вынуждена пропустить бостонский мэйджор из-за визовых проблем.
Основная стадия The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля. На чемпионате разыграют $ 3 миллиона.