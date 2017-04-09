Virtus.pro стала чемпионом весеннего сезона Континентальной лиги

Virtus.pro стала чемпионом весеннего сплита Континентальной лиги по League of Legends. В финале команда обыграла Vaevictis eSport со счётом 3:2.После первых двух проигранных карт Vaevictis eSport смогла свести встречу к ничьей, однако уступила в решающем противостоянии.В пике трансляцию финального матча на Twitch.tv, YouTube и VK.com смотрели 52 тысячи зрителей.Победитель весеннего сезона получит приз в размере 1,5 млн рублей. Также Virtus.pro представит СНГ на международном чемпионате Mid-Season Invitational 2017. Соревнования пройдут с 28 апреля по 21 мая. Там коллективу предстоит встретиться с командами из Китая, Европы, Кореи, Турции, Японии, Океании и других регионов.