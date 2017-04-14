Vaevictis eSports покинуло три игрока

Состав команды Vaevictis eSports по League of Legends покинули Лука «Lukezy» Трумбич, Алекс «DoubleAiM» Станкович и Дмитрий «Dimonko» Коровушкин. Информация об этом появилась на странице команды в социальной сети «ВКонтакте».
«На данный момент Lukezy и Doubleaim пробуют попасть в LCS EU или CS EU, и мы, в свою очередь, желаем им удачи и смотрим за их результатами. Наши двери для них всегда открыты. С Dimonko договор приостановлен», — прокомментировал эту новость тренер команды Алексей «Madneps» Холин.
Позднее на свой странице во «ВКонтакте» свой уход прокомментировал Дмитрий Коровушкин:
«Сегодня без объяснения причин был расторгнут контракт между мной и Vaevictis eSports. Для меня эта новость была неожиданной. В ближайшее время буду думать, что делать, и рассматривать варианты дальнейшей деятельности».
В прошедшем весеннем сплите Континентальной лиги Vaevictis eSports заняла второе место, уступив в гранд-финале Virtus.pro со счётом 2:3.