Якоб «YamatoCannon» Мебди покинул Splyce

Руководство команды Splyce приняло решение расстаться с главным тренером состава по League of Legends Якобом «YamatoCannon» Мебди. Информация об этом появилась в видеоролике, который был опубликован на канале команды.

В весеннем сплите EU LCS Splyce заняла итоговую позицию с 5-го по 6-е место. В четвертьфинале соревнований коллектив уступил команде Misfits со счётом 2:3.

YamatoCannon присоединился к Splyce в январе 2016 года. При нём команда смогла пробиться на чемпионат мира — 2016, где не смогла выйти из группы и заняла итоговую позицию с 13-го по 16-е место.