Riot Games оштрафовали Origen на $ 10 тыс.

Компания Riot Games оштрафовала команду Origen на $ 10 тыс. Информация об этом появилась на официальном киберспортивном сайте League of Legends.

По итогам проверки стало известно, что Origen имели ряд ошибок в договорах с тренером и запасными. Также отмечается, что все игроки были неправильно оформлены согласно финансовому законодательству Германии.

Регулярный этап EU LCS Origen закончила со статистикой в 0 побед и 13 поражений. После этого коллектив принял участие в Турнире продвижения, где проиграл Misfits Academy со счётом 0:3 и лишился слота в LCS.