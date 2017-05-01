Китайская лига по League of Legends перейдёт на франшизную модель

Китайская профессиональная лига League of Legends Pro League перейдёт на франшизную модель. Запуск запланирован на 2018 год. Об этом говорится в официальном аккаунте LPL в социальной сети Weibo.

Количество участников лиги увеличится с 12 до 14 в 2018 году. В будущем рассмотрят вариант, при котором в LPL начнут выступать 20 команд. При этом турниры LoL Secondary Pro League и TGA сольют в один. Ожидается, что LSPL станет лигой, которая будет раз в год предоставлять команду для LPL.

Кроме того, участников привяжут к городам, а также обяжут играть домашние и выездные матчи. Сообщается, что состав LGD будет базироваться в Ханчжоу, а Edward Gaming в Гуанчжоу. В дальнейшем эта система может распространяться и на другие регионы.

Лига LPL проводится в Китае с 2013 года. Она длится на протяжении двух сезонов — весеннего и летнего. Команды, показавшие наилучшие результаты по итогам второго сезона, попадают на чемпионат мира.

Франшизная лига предполагает постоянное количество участников, распределение доходов между клубами и влияние на решения, связанные с лигой.