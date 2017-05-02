Три игрока покинули состав ROX по League of Legends

Антон «Ekka» Шестаков, Олег «Charger» Журавлёв и Никита «Punisher» Лавринов покинул состав ROX по League of Legends. Информация об этом появилась на сайте команды.

«Мы благодарны Антону, Олегу и Никите за то, что они приложили максимум усилий и смогли сохранить слот в Континентальной лиге. Однако на летний сезон перед командой поставлены более высокие цели, поэтому в составе не исключены серьёзные изменения: мы будем работать с иностранным специалистом на позиции главного тренера, и именно он будет определять, кто войдёт в команду на следующий сплит. Думаю, мы сможем назвать все имена примерно через неделю, максимум — две, когда будут приняты решения и утрясены все формальности. Это чуть дольше, чем мы рассчитывали изначально, но могу вас заверить, что мы не теряли времени даром, и уверен, игра состава под руководством нового наставника покажет, что дело стоило того, чтобы немного подождать», — прокомментировал эту новость пиар-менеджер команды Владислав «kabyraGe» Перчик.

Ранее ROX покинули Рютис «Rìtix» Лекстатис и Оскар «Raxxo» Базидло.

В прошедшем весеннем сплите LCL ROX заняла последнее место по итогам регулярного этапа. Однако в рамках Турнира продвижения коллектив обыграл Team Empire и сохранил за собой слот в Континентальной лиге.