Tencent совместно с Riot Games запустит киберспортивный канал ESPTV

Компания Tencent запустит на китайском телевидении киберспортивный канал ESPTV. Помогать реализовывать проект будут Riot Games, создатели игры League of Legends, и издательство Perfect World. Об этом объявили на конференции Tencent.

30 апреля стало известно, что китайская лига League of Legends Pro League перейдёт на франшизную модель в 2018 году. Список команд увеличится с 12 до 14 к старту нового формата. В будущем не исключён вариант, что количество участников дойдёт до 20. При этом команды начнут базироваться в городах и играть домашние и выездные матчи.