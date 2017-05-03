Эдуард «EDward» Абгарян покинул Vega Squadron

Эдуард «EDward» Абгарян покинул состав Vega Squadron по League of Legends. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Что касается моего решения, то ровно год назад я решил вступить в Vega Suqadron c целью создать команду очень хорошего уровня и достойно выступать на большой сцене. Я считаю, что все ребята, которые были со мной в одной команде весь этот год, выкладывались очень много. Я премного благодарен им за столь тёплый приём в коллектив, особенно NoNholy, Zanzarah и Drobovik123, ну и, конечно, Lex, который пришёл в команду позже. Лично мне до сих пор очень приятно играть со всеми из команды, но у меня складывается ощущение, что я не могу больше ничего дать этим игрокам и мы не сможем стать намного лучшей командой, играя вместе, а именно это нам надо сделать, чтобы победить в LCL. Именно поэтому я решил покинуть команду», — прокомментировал эту новость Абгарян.

EDward присоединился к Vega Squadron в апреле 2016 года. Вместе с командой он стал серебряным призёром летнего сплита LCL 2016, а также занял второе место на LCL Open Cup.