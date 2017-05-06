Тренер SK Telecom T1: не знаю, как быть, если станем чемпионами в четвёртый раз

Главный тренер SK Telecom T1 Ким «kkOma» Чжон Кюн высказался о возможном завершении карьеры.

«У меня была цель — уйти после четвёртой победы на чемпионате мира. Я выиграл три турнира быстрее, чем думал, так что я не знаю, как мне быть, если мы станем чемпионами в четвёртый раз. Изначально это были просто слова, когда я сказал, что оставлю пост тренера после определённого количества выигранных титулов. И я не ожидал, что начну выигрывать так быстро», — рассказал Чжон Кюн в интервью Slingshot Esports.

Корейская команда SK Telecom T1 становилась чемпионом мира три раза: в 2013, 2015 и 2016 годах. Ким «kkOma» Чжон Кюн работает тренером около пяти лет.