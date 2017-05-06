Анимация в клиенте League of Legends вызвала приступ эпилепсии

Анимация образов Dark Star в окне авторизации клиента League of Legends вызвала малый эпилептический припадок. О случившемся написал пользователь форума Reddit с ником Perfarator. Он также предупредил других игроков, страдающих этой хронической нервной болезнью.

Сотрудники Riot Games быстро отреагировали на случившееся. На всех серверах разработчики заменили заставку на предыдущую. Сейчас в окне авторизации играет музыка и анимация, посвящённая международному турниру Mid-Season Invitational 2017.

По словам разработчика Riot Games с ником The_Cactopus, компания обычно проверяет все анимации на возможность вызвать припадок при помощи тестов и специальной программы. В этот раз результат был положительным. Именно поэтому заставка появилась в клиенте.

Riot Games регулярно меняет анимации в меню авторизации. Обычно заставки посвящены определённой теме, будь то новый год или выход тематических образов для чемпионов игры.