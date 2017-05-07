GIGABYTE Marines прошла в групповую стадию Mid-Season Invitational 2017

GIGABYTE Marines прошла в групповую стадию турнира Mid-Season Invitational 2017 по League of Legends. В третьем раунде предварительной стадии соревнований вьетнамская команда обыграла SuperMassive eSports со счётом 3:1.

SuperMassive eSports заняла итоговую седьмое место. Команда заработает 2.5 % от окончательной суммы призового фонда соревнований.

Mid-Season Invitational 2017 проходит в бразильском городе Сан-Паулу с 28 апреля по 21 мая. Riot Games пока что не огласила окончательную сумму призового фонда соревнований.