Состав Gambit eSports по League of Legends покинули четыре игрока. Вячеслав «Archie2b» Егоров расстался с командой еще в апреле после завершения контракта. Михаль «zoiren» Зика, Валентин «NikSar» Зимаков и Иван «FIRees» Силантьев выставлены на трансферный рынок.

Из прежнего состава в команде останется только Данил «Diamondprox» Решетников.

«Решение обусловлено неудовлетворительными результатами команды в весеннем сезоне и стремлением попасть на итоговый турнир года. Руководство клуба намерено собрать пять игроков, обладающих как достижениями на местной сцене, так и опытом выступлений на международной. Хотим напомнить, что на чемпионате мира СНГ-регион будет представлен всего одной командой, которой ещё предстоит преодолеть предварительную стадию, чтобы попасть в число 16 сильнейших команд мира», — говорится в заявлении организации.

Весенний сезон Континентальной лиги Gambit Esports закончила на шестой строчке турнирной таблицы.