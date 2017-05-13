SKT T1 осталась лидером после третьего дня группового этапа MSI 2017 по LoL

Завершился третий день группового этапа Mid-Season Invitational 2017 по League of Legends. По его результатам SKT Telecom1 продолжает блестящее выступление со статистикой 6:0, не потерпев ни одного поражения. Южнокорейский коллектив обыграл Flash Wolves и GIGABYTE Marines.

Team WE и G2 Esports завершили день со статистикой 1:1 и вошли в тройку лидеров группы. Flash Wolves, в свою очередь, помимо поражения от SKT T1, также уступила G2 и сместилась на четвёртое место со статистикой 2:4. Места аутсайдеров за собой по прежнему сохранили GIGABYTE Marines и Team SoloMid

Групповая стадия турнира завершится 15 мая. Четыре лучших команды пройдут в плей-офф, где разыграют 70 % призового фонда.