Sayuw — о матче с NiP: надо больше проходить на «ланы» и получать больше опыта

Саппорт Team Empire Олег sayuw Каленбет прокомментировал поражение от Ninjas in Pyjamas на групповой стадии MDL Disneyland Paris Major.

«В первой игре мы плохо пикнули. Во второй игре плохо сыграли. Плохая была именно командная игра, плохая коммуникация, плохо жали кнопки, из-за этого и проиграли. Надо больше тренироваться с командами такого уровня. Зачастую мы тренируемся с ними, если проходим какие-то квалы. Если не проходим, то мы с ними не тренируемся и не получаем никакого опыта, как получили его сейчас. Надо больше проходить на «ланы» и получать больше опыта», – заключил Каленбет.

Team Empire заняла последнюю строчку в группе B. Команда начнёт выступление в плей-офф в нижней сетке. Их соперником станет Mineski. Матч стартует примерно в 19:30 по мск.