Apple готовится вскоре выпустить 20-дюймовый складной iPad и складной iPhone — инсайдеры

Apple заинтересована в выпуске на рынок складных мобильных телефонов и планшетов — об этом пишет издание 9to5Mac со ссылкой на инсайдеров, которые видели документы для инвесторов компании.

Согласно отчётам, уже в конце следующего года Apple планирует начать массовое производство больших складных iPad с диагональю 20'3 дюйма. А в 2026 году на рынке появится складной смартфон iPhone с экраном 7;9 или 8;3 дюйма.

Это уже не первый подобный инсайд — о работе Apple над подобными устройствами сообщали ранее несколько разных источников. Но если верить сегодняшнему отчёту, производитель намерен ускорить реализацию проекта — ранее предполагалось, что складной iPad выпустят в 2026 или 2027 году.

По словам инсайдеров, складные устройства Apple объединят в новую линейку ориентированную на «рынок ультра-высокого класса».