«Игры — это игры, а кино — кино». Режиссёр «Бордерлендс» рассказал о съёмках экранизации

Режиссёр предстоящей экранизации игры Borderlands Элай Рот дал небольшое интервью для Global Film, в котором рассказал о том, как адаптировал геймерскую франшизу в киноформат.

Постановщик «Бордерлендса» признал, что является фанатом игр, но не был близко знаком с этой серией. Закрыть пробелы ему помог Gearbox Software Рэнди Питчфорд, при этом не вмешиваясь в процесс съёмок.

Рэнди помогал мне на каждом шагу. Мне нельзя было нарушать правила этого мира, но если требовалась адаптация, он был не против. Игры это игры, а кино — это кино. Он дал мне свободу, чтобы снять хорошее кино, и если я хочет что-то поменять, он был не против.

Элай Рот также отметил, что хотел снять весёлое и яркое кино, не уходя в тяжёлую фантастику.

Я хотел снять красивый, дикий, весёлый, красочный фильм. Зрелищный и весёлый фильм от начала и до конца. Что касается тона, то не хотелось делать тяжёлую серьёзную фантастику. Я хотел, чтобы зрители хорошо провели время в кинотеатре.

Полное интервью с русскими субтитрами доступно ниже.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.

Выход фильма «Бордерлендс» в российском прокате состоится 8 августа.