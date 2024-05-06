Virtus.pro и ещё 29 клубов вошли в программу поддержки фонда Esports World Cup

30 киберспортивных клубов вошли в список организаций, присоединившихся к программе поддержки фонда Esports World Cup.

Фонд будет представлять участникам программы «шестизначные суммы» для того, чтобы клубы могли расширять своё присутствие в различных дисциплинах. Средства могут быть направлены на формирование составов в новых играх, подписание отдельных игроков и целых ростеров из других стран, а также создание нового контента для привлечения фанатов.

Список команд, вошедших в программу поддержки Esports World Cup Фото: Esports World Cup

В список из 30 клубов вошла российская Virtus.pro, а также такие именитые организации, как Natus Vincere, Cloud9, FaZe Clan и Team Liquid. По словам представителей Esports World Cup, всего на участие в программе было подано более 150 заявок.

Также организаторы фонда отметили, что участие в программе поддержки не гарантирует клубам участие на турнирах серии Esports World Cup. Все коллективы должны проходить через квалификации на общих условиях. При этом каждый клуб, представленный в фонде, будет иметь право на получение ежегодных финансовых бонусов за привлечение зрителей к ивентам Esports World Cup.