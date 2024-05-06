Эмили Блант призналась, что её тошнило от поцелуев с некоторыми актёрами на съёмках

Известная киноактриса Эмили Блант во время интервью призналась, что испытывала неприятные ощущения во время поцелуев во время съёмок.

По словам Блант, на протяжении карьеры ей приходилось имитировать химию с партнёрами по площадке. Отвечая на вопрос, выворачивало ли её когда-то при поцелуях, Эмили ответила «абсолютно точно да».

Я бы не сказал, что это была какая-то крайняя неприязнь, но в некоторых моментах мне определенно не нравилось происходящее.

Девушка рассказала, что пыталась найти в каждом партнёре какую-то приятную мелочь, чтобы проще адаптироваться и построить химию. Однако были и случаи, когда работать с человеком было совсем неприятно.

Химия – это странная вещь. Это не что-то физическое, что можно собрать в бутылку, купить или продать. Это либо есть, либо нет.

В рамках карьеры партнёрами Блант по съёмках становились многие известные актёры — среди них Мэтт Дэймон, Том Круз, Дуэйн Джонсон, Райана Гослинг и Киллиан Мерфи.