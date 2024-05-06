Дима Сыендук показал первые кадры своего нового мультфильма «Плохой Маскот»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеоблогер Дмитрий Сыендук, известный благодаря озвучке мультсериалов и работе над собственными, опубликовал несколько кадров своего нового проекта «Плохой Маскот».

По словам автора, релиз уже не за горами — анимационный сериал про маскота по имени Фокки «почти допилили». Изначально свой независимый проект Сыендук анонсировал ещё в 2021-м и планировал выпустить до конца прошлого года. Новая дата релиза пока неизвестна.

По сюжету, главный герой сбегает из компании, которая придумала его для рекламы своей продукции. Помимо Сыендука, над «Плохим Маскотом» работает Сергей Лекультер («Кот Альберт», «Сахарный мир»).

Первые кадры «Плохого Маскота» Сыендука

Фото: Сыендук

Фото: Сыендук

Фото: Сыендук

Фото: Сыендук

Ранее на «Кинопоиске» вышел первый сезон сериала «Объяснялкины». Зрители оценили проект на 8,2/10.