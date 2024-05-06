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Автор Helldivers 2 анонсировал плащ с дизайном отрицательных отзывов в Steam

Автор Helldivers 2 анонсировал плащ с дизайном отрицательных отзывов в Steam
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Утром 6 мая завершился один из самых громких скандалов в игровой индустрии за последние годы — Sony отменила требования о привязке аккаунта PlayStation к ПК-версии сетевого шутера Helldivers 2. Это произошло спустя три дня после анонса, который игроки встретили крайне негативно, оставив более 200 тысяч негативных отзывов в Steam.

На ситуацию уже отреагировал глава студии Arrowhead Йохан Пилестедт. Он поблагодарил игроков за поддержку и сделал на первый взгляд шуточный анонс: новый плащ с графиком недавних отрицательных обзоров в Steam. Один из пользователей даже предложил свой вариант накидки, который отлично впишется в игру.

Фанатский дизайн плаща с графиком отрицательных отзывов Helldivers 2

Фанатский дизайн плаща с графиком отрицательных отзывов Helldivers 2

Фото: X/RAGS_Comix

Игроки не приняли анонс всерьёз, однако Пилестедт отметил, что разработчики уже «выбирают подходящее название для плаща». Когда его добавят в Helldivers 2, неизвестно.

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