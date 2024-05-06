На шлем Apple Vision Pro запретили выпускать игры с реалистичным оружием

Разработчики новых игр для виртуальной реальности жалуются, что Apple отклоняет их заявки на релиз для своего AR-шлема Apple Vision Pro.

В пояснении Apple отмечает, что в файлах были замечены реалистичные изображения оружия — вероятно, производитель не хочет, чтобы на шлеме можно было запускать подобные игры.

Оружие в игре разработчика Фото: Apple

Другой разработчик рассказал, что ему пришлось заменить оружие на игрушечное — только после этого проект добавили в AppStore.

Изначально На релизе

Пользователи отмечают, что ограничение работает только для игр, которые выходят на Apple Vision Pro — в релизах для iPhone, к примеру, есть масса игр с оружием, которое похоже на настоящее.

В конце марта Apple заявляла, что хочет увеличить количество игр для шлема смешанной реальности.